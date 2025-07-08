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Агент Андреянова о контракте с ЦСКА: «В «Коламбусе» дали понять, что готовы ждать 5 лет, чтобы Петя в будущем помог команде»

Агент Петра Андреянова заявил, что «Коламбус» рассчитывает на вратаря в будущем.

18-летний игрок ЦСКА был выбран «Блю Джекетс» в первом раунде драфта НХЛ-2025 под общим 20-м номером.

— Вас не удивило, что Андреянов был выбран выше всех россиян?

— С Андреяновым были собеседования со всеми 32 командами, в том числе с генеральным менеджером «Коламбуса». Уодделл практически никогда никуда не выезжает, но он прилетел в Майами в наш лагерь на один день, чтобы встретиться конкретно с Петей. 

Мы общались со многими командами. Работа была непростая, потому что Андреянов решил пойти по стопам Сорокина и подписал контракт с ЦСКА на пять лет. Таким образом, он дал понять, что раньше, чем ему будет 23 года, его не стоит ждать в Северной Америке. Он решил полностью развиться в КХЛ, а потом уже ехать играть за океан. 

Также осложняло ситуацию то, что Петра не видели на международной арене, да и вообще практически его никто не видел. Поэтому для нашего агентства задача была вдвойне трудней, чтобы поставить его на драфт и чтобы он ушел там, где должен был уйти, несмотря на долгосрочный контракт.

— То есть в «Коламбусе» готовы ждать его пять лет?

— Да.  У нас было много разговоров, и за 15 минут до начала драфта мне позвонил генеральный менеджер «Коламбуса». В клубе мне дали понять, что готовы ждать его пять лет, чтобы Петя в будущем помог команде, – сказал Дэн Мильштейн.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
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