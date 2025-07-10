ЦСКА объявил о соглашении с Андреяновым до 2030 года. Вратаря выбрали под 20-м номером на драфте НХЛ-2025
ЦСКА объявил о новом договоре с Петром Андреяновым.
Соглашение с 18-летним голкипером рассчитано до 2030 года. Ранее Андреянова на драфте НХЛ-2025 под 20-м общим номером выбрал «Коламбус».
«В 2023 году он дебютировал за «Красную Армию». В МХЛ на его счету 34 победы в 63 матчах, 93,2% отраженных бросков и пять матчей на ноль.
В сезоне-2024/25 Петр принял участие в Кубке Вызова МХЛ, вошел в тройку лучших вратарей лиги, а также несколько раз попал в заявку главной команды ЦСКА на матчи КХЛ.
Кроме того, он неоднократно выступал за юношескую и молодежную сборные России», – сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА.
Агент Андреянова о контракте с ЦСКА: «В «Коламбусе» дали понять, что готовы ждать 5 лет, чтобы Петя в будущем помог команде»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал ЦСКА
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