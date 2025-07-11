Григоренко получит 150 млн рублей от «Трактора» за 2 года (Артур Хайруллин)

Михаил Григоренко заработает 150 млн рублей в «Тракторе» за два года.

Сегодня 31-летний нападающий подписал контракт с челябинским клубом на два сезона.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Григоренко получит по 75 млн рублей за каждый год соглашения.

В минувшем сезоне форвард провел 65 матчей в Фонбет чемпионате КХЛ в составе СКА и набрал 45 (20+25) очков при полезности «минус 9».

В плей-офф на счету Григоренко 3 (1+2) балла за 6 игр при полезности «плюс 1».

Григоренко об уходе из СКА: «Переходил под Ротенберга, очень благодарен ему за сезон. С новыми людьми не удалось найти общий язык»