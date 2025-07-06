Шумаков о Шабанове: «НХЛ – его лига, главное, чтобы угадал с командой и тренером. Для «Трактора» это большая потеря»

Сергей Шумаков считает, что Максим Шабанов заявит о себе в НХЛ.

24-летний форвард, ранее выступавший за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал контракт с «Айлендерс».

– Челябинский воспитанник Максим Шабанов недавно подписал контракт с «Айлендерс». Как считаете, он сможет закрепиться в НХЛ?

– Это большая потеря для «Трактора». Команда вытаскивала много игр благодаря ему. Вот два дня назад мы катались вместе.

Пожелал ему удачи. Думаю, у него все получится. Макс – техничный и работоспособный парень. Все видели, на что он способен. НХЛ - его лига. Главное, чтобы угадал с командой и тренером, – сказал экс-форвард клубов КХЛ.

Напомним, что главным тренером «Айлендерс» является член Зала хоккейной славы Патрик Руа.