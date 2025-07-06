  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шумаков о Шабанове: «НХЛ – его лига, главное, чтобы угадал с командой и тренером. Для «Трактора» это большая потеря»
0

Шумаков о Шабанове: «НХЛ – его лига, главное, чтобы угадал с командой и тренером. Для «Трактора» это большая потеря»

Сергей Шумаков считает, что Максим Шабанов заявит о себе в НХЛ.

24-летний форвард, ранее выступавший за «Трактор» в Фонбет Чемпионате КХЛ, подписал контракт с «Айлендерс». 

– Челябинский воспитанник Максим Шабанов недавно подписал контракт с «Айлендерс». Как считаете, он сможет закрепиться в НХЛ?

– Это большая потеря для «Трактора». Команда вытаскивала много игр благодаря ему. Вот два дня назад мы катались вместе.

Пожелал ему удачи. Думаю, у него все получится. Макс – техничный и работоспособный парень. Все видели, на что он способен. НХЛ - его лига. Главное, чтобы угадал с командой и тренером, – сказал экс-форвард клубов КХЛ. 

Напомним, что главным тренером «Айлендерс» является член Зала хоккейной славы Патрик Руа. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСергей Шумаков
logoКХЛ
logoНХЛ
logoПатрик Руа
logoМаксим Шабанов
logoАйлендерс
logoСпорт-Экспресс
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
ЦСКА подпишет форварда системы «Филадельфии» Гарднера (191 см, 102 кг). У него 336 минут штрафа в 327 матчах в АХЛ
439 минут назад
Медведев о закрытии «Витязя»: «Терять команды – плохо. Но такова жизнь, часто экономика диктует такие шаги. Хочется надеяться, что клуб сможет вернуться в КХЛ, он имел симпатичную игру»
4сегодня, 07:40
Пашков о Ротенберге в «Динамо»: «Нет смысла спорить с тем, что он сильный менеджер с большими возможностями и опытом. Его появление усиливает клуб»
22сегодня, 06:22
Шумаков не намерен завершать карьеру после пропуска прошлого сезона: «Хочется еще поиграть. В данный момент с агентом изучаем варианты»
сегодня, 06:00
Ковальчук о Макдэвиде: «Коннор – лицо НХЛ. Если он уйдет из «Эдмонтона», это будет сопоставимо с обменом Гретцки в 1988 году»
1сегодня, 05:45
Крикунов о закрытии «Витязя»: «Клубу не хватило денег и якорного спонсора. Хоккей – игрушка дорогая»
1сегодня, 04:45
Пашков о КХЛ: «Я противник иностранных тренеров. Пресса у нас любит возиться с этими Хартли, Гру и Буше, а последние два Кубка Гагарина выиграли Разин и Никитин. При этом Боба уважаю»
21сегодня, 04:20
Цыплаков, Достал, Виларди, Какко, Сэмберг, Ник Робертсон и еще 5 игроков НХЛ обратились в арбитраж по зарплате. Трое из них представляют «Виннипег»
4сегодня, 03:10
Привалов, Скворцов, Семенцов – в рейтинге драфта НХЛ-2027 от Daily Faceoff. Лэндон Дюпон назван потенциальным 1-м номером
5вчера, 21:25
Агент Орлова о переходе защитника в «Сан-Хосе»: «Знал, что в КХЛ он не поедет. Дмитрий не был доволен происходящим в «Каролине», это тоже не самая статусная команда»
18вчера, 20:22
Ко всем новостям
Последние новости
40-летний Летесту назначен главным тренером фарм-клуба «Колорадо» в АХЛ. Форвард провел 567 матчей в НХЛ
111 минут назад
Кирилл Сафронов о селекции СКА: «Пока это загадка. Нет подписаний, неясно, какой будет состав. Команда в любом случае обязана попадать в плей-офф и уже бороться дальше»
49 минут назад
Новичок «Сибири» Оскар Булавчук: «К дракам на льду отношусь положительно – это часть шоу. В ВХЛ получалось схлестнуться, оба раза победил. Бой дать смогу»
1сегодня, 07:25
Куликов о шутках тренера «Флориды» Мориса: «Мы все это уже слышали – и никто не смеется. Он пытается журналистам рассказать, чтобы они посмеялись»
сегодня, 06:53
Защитник «Стальных Лисов» Артем Гончар: «Всегда нравилась игра дяди Сережи, в хоккее мало таких игроков. Мы созваниваемся и разбираем мои ошибки, он помогает мне становиться сильнее»
сегодня, 06:34
Кравчук о Романове: «8-летний контракт с «Айлендерс» – просто блокбастер. Обмен туда пошел Александру на пользу, он один из лидеров команды»
сегодня, 05:30
Будро о «Торонто»: «Команда не стала лучше, чем была месяц назад. Им сложно будет заменить Марнера»
сегодня, 05:15
Пиняев назвал плюс КХЛ в сравнении с РПЛ: «Нет карты болельщика. Скучаем по такой атмосфере в чемпионате, на Кубке получается слышать фанатов»
3сегодня, 04:58
Элерс о переходе в «Каролину»: «Любой игрок всегда способен на что-то большее. Другой стиль игры и другая культура сделают меня лучше, надеюсь»
1сегодня, 03:50
«Сиэтл» продлил Картье на 2 года с кэпхитом 1,25 млн долларов. У форварда 13 очков и 175 хитов в 63 играх в НХЛ в прошлом сезоне
сегодня, 03:34