Просветов о сезоне в ЦСКА: «Люблю Россию, я русский человек. Было круто, особенно когда выигрывали дерби»
Летом 2024 года вратарь подписал трехлетний контракт с ЦСКА. В мае 2025-го соглашение было расторгнуто, а Просветов вернулся в Северную Америку, перейдя в «Калгари».
– Вы говорили, что были рады вернуться в Москву. После восьми лет за океаном – кайфовали от жизни в России или было тяжело?
– Было круто. Особенно, когда выигрывали дерби – вся Москва красно-синяя. В родном Ступино все узнают, болеют. Когда живешь хоккеем, очень важно, где ты играешь.
У нас была серия из 11 побед – тогда жизнь казалась сказкой. Семья, друзья рядом. Люблю Россию, я русский человек. Москва – тоже родной город. Но я все-таки из Ступино, очень люблю его.
– В Ступино вы настоящая легенда?
– Не знаю, легенда ли, но многие знают. Город хоккейный, жаль, что сейчас не все получается в плане развития спорта.
Раньше была команда ВХЛ. Было бы круто, если бы когда-нибудь она вернулась, – сказал Иван Просветов.
Просветов об уходе из ЦСКА: «Договорились быстро. Есмантович – один из самых именитых менеджеров, выиграл несколько Кубков Гагарина. У клуба очень сильный менеджмент»