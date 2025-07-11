Просветов о сезоне в ЦСКА: «Люблю Россию, я русский человек. Было круто, особенно когда выигрывали дерби»

Иван Просветов оценил свою игру в прошлом сезоне КХЛ.

Летом 2024 года вратарь подписал трехлетний контракт с ЦСКА . В мае 2025-го соглашение было расторгнуто, а Просветов вернулся в Северную Америку, перейдя в «Калгари ».

– Вы говорили, что были рады вернуться в Москву. После восьми лет за океаном – кайфовали от жизни в России или было тяжело?

– Было круто. Особенно, когда выигрывали дерби – вся Москва красно-синяя. В родном Ступино все узнают, болеют. Когда живешь хоккеем, очень важно, где ты играешь.

У нас была серия из 11 побед – тогда жизнь казалась сказкой. Семья, друзья рядом. Люблю Россию, я русский человек. Москва – тоже родной город. Но я все-таки из Ступино, очень люблю его.

– В Ступино вы настоящая легенда?

– Не знаю, легенда ли, но многие знают. Город хоккейный, жаль, что сейчас не все получается в плане развития спорта.

Раньше была команда ВХЛ. Было бы круто, если бы когда-нибудь она вернулась, – сказал Иван Просветов .

Просветов об уходе из ЦСКА: «Договорились быстро. Есмантович – один из самых именитых менеджеров, выиграл несколько Кубков Гагарина. У клуба очень сильный менеджмент»