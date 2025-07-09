Просветов о переходе в «Калгари»: «Предложений из КХЛ и НХЛ было много. В этом клубе самая благоприятная возможность бороться за место в составе»

Иван Просветов назвал причину перехода в «Калгари».

Ранее 26-летний голкипер подписал однолетнее соглашение с канадским клубом, зарплата – 950 тысяч долларов в год. В минувшем сезоне он выступал за ЦСКА .

«Было много предложений из КХЛ и НХЛ.

Выбрал «Флэймс», потому что пусть и контракт по деньгам был не самым лучшим, но именно в этом клубе оказалась самая благоприятная возможность бороться за место в составе.

У «Калгари » есть перспективы не просто бороться за выход в плей-офф, а выйти туда и рассчитывать на что-то большее. Клуб подписывает для этого новых игроков.

Надеюсь, и я принесу пользу команде. Будем работать», – сказал Иван Просветов .

Просветов о сезоне в ЦСКА: «Было привилегией играть за самый великий клуб Европы. Не скажу, что прям не получилось. Я подписал односторонний контракт в НХЛ»