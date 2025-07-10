Просветов о переходе в «Калгари»: «Одностороннее соглашение — то, к чему я шел, деньги не все решали. В НХЛ были предложения и с большей суммой, но с меньшей перспективой»

Иван Просветов рассказал, почему согласился на переход в «Калгари».

Голкипер подписал однолетнее соглашение с канадским клубом, зарплата – 950 тысяч долларов в год. В прошлом сезоне он выступал за ЦСКА.

— Почему решили подписать контракт с «Калгари» и вернуться в Северную Америку?

— НХЛ — мечта каждого хоккеиста. «Калгари » давно общался со мной. Они хотели подписать меня еще после сезона в «Колорадо», но я принял решение вернуться в Россию. Они, можно сказать, дождались меня и дали неплохой контракт для той стадии, на которой я нахожусь. Одностороннее соглашение — то, к чему я шел. Решил принять это предложение. Были и варианты из КХЛ, но выбрал НХЛ.

— Чувствуете, что двери в основу открыты? Оцените шансы навязать конкуренцию Дастину Вульфу и закрепиться в НХЛ, что не получалось в прошлых командах.

— В «Колорадо» я побыл в НХЛ, но потом, к сожалению, спустили в фарм-клуб. Сейчас у меня односторонний контракт, чуть-чуть все по-другому. Я неплохо поиграл в России, шансы есть. Вульф — хороший вратарь, будем помогать друг другу.

— Ключевое условие в переговорах — желание получить односторонний контракт, чтобы избежать прямой ссылки в фарм-клуб?

— Скажу так: были предложения и с большей суммой контрактов от других клубов, но с меньшей перспективой. В «Калгари» тоже хорошая конкуренция, но это самое выгодное место для меня сейчас. Деньги в этот момент не все решали, – сказал Просветов .