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Просветов перешел в «Калгари». Контракт с экс-вратарем ЦСКА – на один сезон и 950 тысяч долларов

Иван Просветов перешел в «Калгари» из ЦСКА.

26-летний голкипер подписал однолетнее соглашение с канадским клубом с зарплатой 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Иван Просветов выступал за ЦСКА

Он принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и одержал 20 побед, отражая в среднем 92% бросков при коэффициенте надежности 2,32.

В плей-офф на его счету 2 победы в 5 матчах с процентом отраженных бросков 91,8%

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Калгари»
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