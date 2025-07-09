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Просветов об уходе из ЦСКА: «Договорились быстро. Есмантович – один из самых именитых менеджеров, выиграл несколько Кубков Гагарина. У клуба очень сильный менеджмент»

Иван Просветов похвалил менеджмент ЦСКА после ухода из клуба.

В мае 26-летний голкипер расторг контракт с армейцами по соглашению сторон. Позднее он перешел в «Калгари».

«ЦСКА спасибо за все. С руководством быстро договорились о расставании.

У ЦСКА очень сильный менеджмент, Игорь Вячеславович [Есмантович] выиграл несколько Кубков Гагарина в качестве руководителя клуба. Он один из самых именитых российских менеджеров.

Благодарен клубу, что отпустили меня», – сказал вратарь «Калгари» Иван Просветов.

Просветов о переходе в «Калгари»: «Предложений из КХЛ и НХЛ было много. В этом клубе самая благоприятная возможность бороться за место в составе»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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