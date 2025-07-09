Просветов об уходе из ЦСКА: «Договорились быстро. Есмантович – один из самых именитых менеджеров, выиграл несколько Кубков Гагарина. У клуба очень сильный менеджмент»
Иван Просветов похвалил менеджмент ЦСКА после ухода из клуба.
В мае 26-летний голкипер расторг контракт с армейцами по соглашению сторон. Позднее он перешел в «Калгари».
«ЦСКА спасибо за все. С руководством быстро договорились о расставании.
У ЦСКА очень сильный менеджмент, Игорь Вячеславович [Есмантович] выиграл несколько Кубков Гагарина в качестве руководителя клуба. Он один из самых именитых российских менеджеров.
Благодарен клубу, что отпустили меня», – сказал вратарь «Калгари» Иван Просветов.
Просветов о переходе в «Калгари»: «Предложений из КХЛ и НХЛ было много. В этом клубе самая благоприятная возможность бороться за место в составе»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Р-Спорт»
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