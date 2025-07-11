Марченко об игре в КХЛ и ВХЛ: «В СКА в 2022-м был сильный состав, места заняты. В «СКА-Неве» было легко и прикольно – не боишься ошибиться»

Кирилл Марченко рассказал о последнем сезоне перед отъездом в НХЛ .

Сезон-2021/22 нападающий начал в основе СКА и провел 39 матчей, набрав 20 (12+8) очков. Позднее Марченко отправили в Olimpbet ВХЛ, где на его счету 11 (7+4) очков в 14 матчах с учетом плей-офф.

– Как-то у тебя все резко пошло в НХЛ. Почему до отъезда ты играл в «СКА-Неве», а не в СКА?

– Раскрыли, получается, там мой потенциал. Я сам добровольно хотел «СКА-Неву » до кубка довести. Должны были побеждать, но проиграли «Рубину» в финале.

– Шок в том, что ты играл в ВХЛ. Затем приехал в НХЛ и там практически с ходу стал одним из лучших. Значит, Роман Борисович все-таки ошибается в некоторых моментах?

– Ну он же давал мне шанс. Может, я сам психологически не был готов. В СКА в 2022 году состав был сильный по именам. Там и Гусев был, и Кузьменко с Бурдасовым . На мою роль уже были заняты места.

Зато в «СКА-Неве» было легко играть, прикольно. Вообще ничего не сковывает, не боишься ошибиться. Помню это время. Да и в НХЛ так же было в первое время в «Коламбусе ».

А сейчас в НХЛ есть тренер, который немножко держит меня в строю, чтобы я совсем не распускался. Заставляет иногда, чтобы я боролся. А то выключаюсь. Ну сам знаю, что дурак, – сказал форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко .

Марченко о размере зарплаты в «Коламбусе»: «Спокойно отношусь к тому, что у Воронкова она выше, Дмитрий – великий игрок. Новый контракт будет больше, значит»