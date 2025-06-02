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«Лондон» в 3-й раз в истории выиграл Мемориальный кубок, победив «Медисин Хэт» Маккенны в финале. Проспект «Торонто» Коуэн стал MVP турнира

«Лондон» в 3-й раз в истории выиграл Мемориальный кубок.

Чемпион юниорской лиги Онтарио одержал победу в 105-м розыгрыше турнира, обыграв в финале чемпиона Западной хоккейной лиги «Медисин Хэт» (4:1). 

«Найтс» выиграли трофей в 3-й раз в своей истории (ранее – 2005, 2016). Ко всем трем победам команду привел Дэйл Хантер – главный тренер и президент клуба. 

Самым ценным игроком турнира стал проспект «Торонто» Истон Коуэн. 

20-летний нападающий стал автором победной шайбы в финальном матче и лучшим бомбардиром всего розыгрыша, набрав 7 (3+4) очков в 5 играх. 

Гол престижа у «Тайгерс» забил 17-летний форвард Гэвин Маккенна. Фаворит драфта НХЛ-2026 завершил турнир с 6 (3+3) очками в 4 играх. 

Мемориальный кубок

Финал

«Медисин Хэт» – «Лондон» – 1:4 (0:1, 0:3, 1:0)

0:1 – 12 Жюльен (Брустевич, Дикинсон)

0:2 – 24 Коуэн (О’Райлли, Дикинсон)

0:3 – 25 Барки (Дикинсон)

0:4 – 33 Барки, ГБ

1:4 – 43 Маккенна (Вяйсянен, Молендик)

Вратари: Менегин 20/24 – Эллиотт 31/32

Российский вратарь «Лондона» Алексей Медведев на турнире на лед не выходил.

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт Канадской хоккейной лиги
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