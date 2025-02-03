17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов

Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL.

Вратарь «Лондон Найтс » был признан лучшим представителем своего амплуа в юниорской лиге Онтарио по итогам первого месяца 2025 года.

В 6 матчах 17-летний россиянин одержал 4 победы при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,99.

Всего уроженец Санкт-Петербурга провел в текущем сезоне 25 игр – 17 побед, 92,3% сэйвов, 2,46. Он проводит первый сезон в Канадской хоккейной лиге, а вообще в Северной Америке выступает с 2022 года.

По оценке скаутского бюро НХЛ, Медведев занимает 2-е место среди вратарей, доступных для драфта-2025 и выступающих в североамериканских лигах.

Считается, что он может быть выбран во втором или третьем раунде.