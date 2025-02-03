17-летний Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL. У россиянина 4 победы в 6 матчах при 93,7% сэйвов
Алексей Медведев стал лучшим вратарем января в OHL.
Вратарь «Лондон Найтс» был признан лучшим представителем своего амплуа в юниорской лиге Онтарио по итогам первого месяца 2025 года.
В 6 матчах 17-летний россиянин одержал 4 победы при 93,7% сэйвов и коэффициенте надежности 1,99.
Всего уроженец Санкт-Петербурга провел в текущем сезоне 25 игр – 17 побед, 92,3% сэйвов, 2,46. Он проводит первый сезон в Канадской хоккейной лиге, а вообще в Северной Америке выступает с 2022 года.
По оценке скаутского бюро НХЛ, Медведев занимает 2-е место среди вратарей, доступных для драфта-2025 и выступающих в североамериканских лигах.
Считается, что он может быть выбран во втором или третьем раунде.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт OHL
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