ИИХФ готова пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года: «В феврале будет поднят вопрос, вероятно»
ИИХФ планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.
Россия и Беларусь отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с весны 2022 года.
Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на чемпионат мира-2026, не включив туда сборную России.
«Возможный пересмотр решения по допуску России не случится раньше следующего года.
В феврале 2026-го, вероятно, будет поднят вопрос по соответствующей теме», – заявили в ИИХФ.
Фетисов о допуске России: «Мы вернемся только с флагом, гимном, извинениями за то, что пришлось пережить. Если кто-то из спортсменов хочет выступать в унизительном статусе – это их решение»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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