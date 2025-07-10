ИИХФ готова пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года: «В феврале будет поднят вопрос, вероятно»

ИИХФ планирует пересмотреть недопуск России к турнирам не раньше 2026 года.

Россия и Беларусь отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ) с весны 2022 года.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на чемпионат мира-2026, не включив туда сборную России .

«Возможный пересмотр решения по допуску России не случится раньше следующего года.

В феврале 2026-го, вероятно, будет поднят вопрос по соответствующей теме», – заявили в ИИХФ.

Фетисов о допуске России: «Мы вернемся только с флагом, гимном, извинениями за то, что пришлось пережить. Если кто-то из спортсменов хочет выступать в унизительном статусе – это их решение»