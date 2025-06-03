Третьяк о недопуске России на ОИ-2026: «Ожидаемо, хоть и несправедливо. Позиция ИИХФ была ясна – пока СВО не закончится, разговоров даже о ЧМ не было. Все осталось на прежней позиции»

Владислав Третьяк назвал несправедливым решение о недопуске России на ОИ.

Ранее стало известно, что ИИХФ сформировала группы на Олимпиаду-2026 без России.

«Это было ожидаемо, хоть и несправедливо. Позиция международной федерации уже до этого была ясна – пока СВО не закончится, разговоров о возвращении даже на чемпионат мира не было. Мы надеялись, что новое руководство МОК изменит ситуацию, но все осталось на прежней позиции.

Нам очень жалко, что наши хоккеисты не участвуют в Олимпиаде . Нарушаются права человека, ведь каждый хоккеист может играть», – заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.