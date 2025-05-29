Светлана Журова: «Спортсмены стали заложниками своих правительств. Латвия приняла закон: если хоккеисты выйдут на матч с россиянами, то подвергнутся преследованию. Если не выйдут, МОК может отстранить их»

Светлана Журова заявила, что сборная Латвии стала заложником своих властей.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф сообщил , что сборная не будет допущена к участию на турнире. МОК отметил , что оставил в силе рекомендации по недопуску хоккейной сборной России на Олимпиаду : «ИИХФ подтвердила, что будет им следовать».

В ОКР сообщили , что юристы прорабатывают варианты оспаривания действий МОК: «Все права нашего комитета должны быть восстановлены».

«К сожалению, любая федерация боится одного. Та же Латвия приняла закон, заложником которого теперь является.

Они понимают, что в случае участия россиян они не могут не бойкотировать Олимпиаду, потому что там они в любом случае пересекутся с нашими спортсменами. А значит, они сорвут трансляцию.

Если спортсмены выйдут на матч, то подвергнутся преследованию в собственной стране. А если не выйдут на матч, то МОК может дисквалифицировать страну на очень серьезный срок за срыв соревнований и трансляций.

Спортсмены понимают, что стали заложниками своих правительств – я даже верю в то, что сами-то спортсмены не хотели бы всего этого.

Меня удивляет, что мир на это смотрит спокойно. Будем играть против русских – что это такое?» – заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Журова о России на ОИ-2026: «Все ждут сигнала от МОК. Военные конфликты идут по всему миру – но к другим странам ограничения не применяются»