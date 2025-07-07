Сергачев об одном россиянине в первом раунде драфта НХЛ: «Этот год не дотягивает, видимо. Есть проблемы с просмотром наших игроков, может. Не выделю одну причину»

Михаил Сергачев высказался о ситуации с россиянами на драфте НХЛ.

Впервые с 2005 года в первом раунде драфта не выбрали ни одного полевого игрока из России.

Единственным россиянином в топ-32 оказался вратарь системы ЦСКА Петр Андреянов, которого забрал «Коламбус » под 20-м номером.

«Я не могу сказать, что именно повлияло на драфт НХЛ в этом году и почему в первом раунде выбрали только одного российского хоккеиста.

Этот год не дотягивает до первого раунда, видимо. Есть проблемы с просмотром наших игроков, может.

Много проблем может быть. Я не смогу выделить одну конкретную причину», – сказал защитник «Юты».