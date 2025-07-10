На домашней арене «Адмирала» установили новый медиакуб
На «Фетисов Арене» во Владивостоке установили новый медиакуб.
«Адмирал» проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири» 15 сентября.
«Мы долго к этому шли. Техническая часть заняла около двух недель – нужно было демонтировать старую конструкцию и собрать новую. Сейчас завершаем пусконаладочные работы и синхронизацию всех цифровых поверхностей арены. К старту сезона всё будет готово.
Новый медиакуб позволит болельщикам лучше видеть детали, разглядеть то, что раньше ускользало от взгляда. У него более высокое разрешение, и он откроет перед нами множество новых возможностей, которые мы пока оставим в секрете.
Уверен, зрители это оценят», – заявил руководитель отдела маркетинга и коммерческой деятельности «Адмирала» Александр Саркисов.
Изображение: t.me/hcadmiralru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт25»
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