На домашней арене «Адмирала» установили новый медиакуб

На «Фетисов Арене» во Владивостоке установили новый медиакуб.

«Адмирал » проведет первый домашний матч в предстоящем сезоне Фонбет чемпионата КХЛ против «Сибири » 15 сентября.

«Мы долго к этому шли. Техническая часть заняла около двух недель – нужно было демонтировать старую конструкцию и собрать новую. Сейчас завершаем пусконаладочные работы и синхронизацию всех цифровых поверхностей арены. К старту сезона всё будет готово.

Новый медиакуб позволит болельщикам лучше видеть детали, разглядеть то, что раньше ускользало от взгляда. У него более высокое разрешение, и он откроет перед нами множество новых возможностей, которые мы пока оставим в секрете.

Уверен, зрители это оценят», – заявил руководитель отдела маркетинга и коммерческой деятельности «Адмирала» Александр Саркисов.

Изображение: t.me/hcadmiralru