Бучельников о Никитине: «Опасений насчет работы с ним нет. Я прошел школу Тамбиева – одну из самых трудных в хоккее – и готов ко всему»

Дмитрий Бучельников заявил, что готов играть под руководством Игоря Никитина.

Ранее 21-летний форвард был обменян из «Витязя» в ЦСКА.

– В ЦСКА вас ожидает работа с Игорем Никитиным, все знают, какой хоккей ставит Игорь Валерьевич. Готовы играть в такой системный хоккей?

– Опасений никаких насчет будущей работы с Никитиным у меня нет. Я универсальный хоккеист, умею играть по заданию – прошел школу Леонида Григорьевича Тамбиева. Это одна из самых трудных школ в хоккее, так что, думаю, готов ко всему.

Если тренер требует, значит, я это должен делать. К системному хоккею готов, что-то примерно похожее и было в «Адмирале ». Я уже с этим знаком и понимаю примерно, чего будут от меня требовать и ожидать, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.