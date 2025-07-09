Бучельников о Никитине: «Опасений насчет работы с ним нет. Я прошел школу Тамбиева – одну из самых трудных в хоккее – и готов ко всему»
Дмитрий Бучельников заявил, что готов играть под руководством Игоря Никитина.
Ранее 21-летний форвард был обменян из «Витязя» в ЦСКА.
– В ЦСКА вас ожидает работа с Игорем Никитиным, все знают, какой хоккей ставит Игорь Валерьевич. Готовы играть в такой системный хоккей?
– Опасений никаких насчет будущей работы с Никитиным у меня нет. Я универсальный хоккеист, умею играть по заданию – прошел школу Леонида Григорьевича Тамбиева. Это одна из самых трудных школ в хоккее, так что, думаю, готов ко всему.
Если тренер требует, значит, я это должен делать. К системному хоккею готов, что-то примерно похожее и было в «Адмирале». Я уже с этим знаком и понимаю примерно, чего будут от меня требовать и ожидать, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Sport24
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