Олсон получит 30 млн рублей от «Адмирала» за сезон. У форварда 54 очка за 50 матчей в чемпионате Словакии (Артур Хайруллин)

Кайл Олсон заработает 30 млн рублей в «Адмирале» за следующий сезон.

Ранее 26-летний форвард подписал контракт с владивостокским клубом на год.

По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, Олсон получит 30 миллионов рублей за сезон-2025/26.

В прошлом сезоне нападающий провел 50 матчей за словацкий «Зволен» и набрал 54 (32+22) очка, став лучшим бомбардиром команды.

По ходу карьеры новичок «Адмирала » выступал за фарм-клуб «Питтсбурга» и набрал 33 (15+18) очка в 149 матчах в АХЛ.