«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»

«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на один сезон.

26-летний форвард в прошлом сезоне провел 50 матчей за словацкий «Зволен» и набрал 54 (32+22) очка, став лучшим бомбардиром клуба.

Также на его счету 33 (15+18) очка в 149 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга ».

«Олсон обладает голевым чутьем. Надеемся, он быстро вольется в команду и проявит свои сильные качества», – сказал спортивный директор «Адмирала » Павел Житков.