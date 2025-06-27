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«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на год. У канадского форварда 54 очка в 50 матчах за «Зволен»

«Адмирал» подписал контракт с Кайлом Олсоном на один сезон.

26-летний форвард в прошлом сезоне провел 50 матчей за словацкий «Зволен» и набрал 54 (32+22) очка, став лучшим бомбардиром клуба.

Также на его счету 33 (15+18) очка в 149 матчах в АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга». 

«Олсон обладает голевым чутьем. Надеемся, он быстро вольется в команду и проявит свои сильные качества», – сказал спортивный директор «Адмирала» Павел Житков.  

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
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