Плющев о переезде «Куньлуня»: «Получаем шесть дерби Петербурга – это забавно. Город любит хоккей, но китайская команда – сплошная загадка»
Ранее стало известно, что китайский клуб проведет ближайший сезон на «СКА-Арене».
– Есть ли плюсы в переезде команды в Санкт-Петербург?
– Разве что теперь мы получаем шесть дерби Санкт-Петербурга – между СКА и «Куньлунем». Это забавно.
– Легкие 12 очков для фаворита?
– Трудно сказать. Пока не совсем понятно, что происходит в СКА – не просматривается осознанной селекции. И совсем непонятно, что с составом у «Куньлуня».
В любом случае легких очков тут не будет. «Куньлунь» обычно комплектуется легионерами из Северной Америки – а они на матчи с фаворитами как раз собираются.
– Питер – более спортивный город, чем Москва. «Куньлунь» вызовет у него интерес?
– Сомневаюсь. Да, Петербург очень любит спорт и хоккей. Но с одной особенностью – ему нужно видеть своих воспитанников, известных личностей. А китайская команда – это одна сплошная загадка.
– Где проще играть – в Мытищах или Санкт-Петербурге?
– «Куньлуню» нужно быть готовым к более жесткой логистике. Одно дело – Подмосковье, где треть матчей – автобусные, в Москве, Балашихе, Ярославле, Череповце.
Другое дело – Питер, где самолетных игр будет намного больше, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.