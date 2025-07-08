Плющев о переезде «Куньлуня»: «Получаем шесть дерби Петербурга – это забавно. Город любит хоккей, но китайская команда – сплошная загадка»

Владимир Плющев прокомментировал переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

Ранее стало известно , что китайский клуб проведет ближайший сезон на «СКА-Арене».

– Есть ли плюсы в переезде команды в Санкт-Петербург?

– Разве что теперь мы получаем шесть дерби Санкт-Петербурга – между СКА и «Куньлунем». Это забавно.

– Легкие 12 очков для фаворита?

– Трудно сказать. Пока не совсем понятно, что происходит в СКА – не просматривается осознанной селекции. И совсем непонятно, что с составом у «Куньлуня».

В любом случае легких очков тут не будет. «Куньлунь » обычно комплектуется легионерами из Северной Америки – а они на матчи с фаворитами как раз собираются.

– Питер – более спортивный город, чем Москва. «Куньлунь» вызовет у него интерес?

– Сомневаюсь. Да, Петербург очень любит спорт и хоккей. Но с одной особенностью – ему нужно видеть своих воспитанников, известных личностей. А китайская команда – это одна сплошная загадка.

– Где проще играть – в Мытищах или Санкт-Петербурге?

– «Куньлуню» нужно быть готовым к более жесткой логистике. Одно дело – Подмосковье, где треть матчей – автобусные, в Москве, Балашихе, Ярославле, Череповце.

Другое дело – Питер, где самолетных игр будет намного больше, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

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