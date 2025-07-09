Бучельников о возвращении СКА в Ледовый: «Финансовые трудности. Но если «СКА-Арена» так называется, а на ней играет «Куньлунь» – это странно»

Дмитрий Бучельников высказался о возвращении СКА в Ледовый дворец.

– В Петербурге теперь творятся странности в хоккейном плане – неожиданно на «СКА-Арене» будет играть «Куньлунь».

– На самом деле, удивительно, что СКА решил съехать со «СКА-Арены». Понимаю, что финансовые трудности, огромная плата за аренду.

Но если она называется «СКА-Арена », а на ней играет «Куньлунь», не знаю, странно. А для «Куньлуня » это плюс, сменить обстановку, как говорит один журналист, с «Патриков» уехать (смеется). Будет интересно.

– А изменениям в руководстве СКА в начале межсезонья удивились?

– Конечно, да. Был шокирован. На протяжении нескольких лет оставалось одно и то же руководство, пара-тройка позиций менялась, но чтобы так кардинально – другая команда, новый тренерский штаб… Интересно, что будет в новом сезоне с командой СКА.

– Особенно уход Романа Ротенберга был удивительным.

– Ну а что делать, это хоккей, – сказал форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников, ранее выступавший за СКА.

СКА задолжал около 400 млн рублей «СКА-Арене». Клуб вернулся в Ледовый дворец («СЭ»)