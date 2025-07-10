Марченко сравнил Воронкова с Гретцки: «В хоккей оба играют великолепно. Считаю Диму одним из лучших в НХЛ – я помогаю ему стать великим»

Кирилл Марченко сравнил Дмитрия Воронкова с Уэйном Гретцки.

Ранее Воронков продлил контракт с «Коламбусом » на два года. В минувшем сезоне на счету 24-летнего нападающего 47 (23+24) очков за 73 матча.

– Вы выкладывали сторис с Воронковым и подписью Gretzky. Расшифруйте.

– А что тут расшифровывать? Для меня это великий игрок, которого я считаю одним из лучших в НХЛ.

– Вы про Дмитрия или Уэйна?

– И того и другого. Надеюсь, Дима дойдет до уровня Великого.

– А что между ними общего кроме того, что оба играют в хоккей?

– Я не знаю, какой Гретцки в жизни, так что сравнивать его не могу. А в хоккей оба играют великолепно.

Я счастлив играть с таким игроком, как Воронков ! Он мне очень помогает. А я помогаю ему стать великим, – сказал форвард «Блю Джекетс» Кирилл Марченко .

Марченко о смерти Годро: «Жалко, что так получилось. Он многому меня научил – я очень благодарен и стараюсь где-то брать с него пример»