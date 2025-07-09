Марченко о смерти Годро: «Жалко, что так получилось. Он многому меня научил – я очень благодарен и стараюсь где-то брать с него пример»

Кирилл Марченко заявил, что на его прогресс сильно повлиял Джонии Годро.

Годро и его брат погибли в конце августа прошлого года. Их сбила машина во время велосипедной прогулки.

– Вы рассказывали про влияние Джонни Годро. Можете оценить, насколько его роль была важна для вас и для вашего развития в НХЛ?

– Джонни многому меня научил, я ему очень благодарен за это. Жалко, что получилось так.

Он мне в первом сезоне очень помог: и зарекомендовать себя в лиге, и много хороших передач делал.

Стараюсь брать с него где-то пример и тоже отдавать пас, – передает слова форварда «Коламбуса » Кирилла Марченко корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Марченко о «Коламбусе»: «Сезон хороший, хотелось большего, не хватило 2 очков до плей‑офф. В следующем году собираюсь играть в финале»