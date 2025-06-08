Даниил Тарасов: «У русских в «Коламбусе» своя маленькая банда. У нас дружеские отношения, это нормально – язык, культура, общее прошлое»
Даниил Тарасов рассказал о дружбе между россиянами в «Коламбусе».
В составе «Джекетс» также играют Иван Проворов, Кирилл Марченко, Егор Чинахов и Дмитрий Воронков.
– Какие у вас отношения с другими русскими ребятами в команде? Помимо вас еще четыре россиянина.
– Мы все очень близко общаемся. Постоянно на выездах ходим вместе на ужины, у нас действительно дружеские, теплые отношения. Особенно с русскими ребятами – с ними, конечно, общение плотнее всего.
Но это не значит, что мы держимся в стороне от остальных. Канадцы, американцы – абсолютно неважно, мы общаемся со всеми.
Но между собой у нас, естественно, более тесный контакт. Это нормально – язык, культура, общее прошлое. Так что да, можно сказать, у нас такая своя маленькая банда, – сказал вратарь «Коламбуса».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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