Даниил Тарасов: «У русских в «Коламбусе» своя маленькая банда. У нас дружеские отношения, это нормально – язык, культура, общее прошлое»

Даниил Тарасов рассказал о дружбе между россиянами в «Коламбусе».

В составе «Джекетс» также играют Иван Проворов , Кирилл Марченко , Егор Чинахов и Дмитрий Воронков .

– Какие у вас отношения с другими русскими ребятами в команде? Помимо вас еще четыре россиянина.

– Мы все очень близко общаемся. Постоянно на выездах ходим вместе на ужины, у нас действительно дружеские, теплые отношения. Особенно с русскими ребятами – с ними, конечно, общение плотнее всего.

Но это не значит, что мы держимся в стороне от остальных. Канадцы, американцы – абсолютно неважно, мы общаемся со всеми.

Но между собой у нас, естественно, более тесный контакт. Это нормально – язык, культура, общее прошлое. Так что да, можно сказать, у нас такая своя маленькая банда, – сказал вратарь «Коламбуса ».