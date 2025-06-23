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Марченко о «Коламбусе»: «Сезон хороший, хотелось большего, не хватило 2 очков до плей‑офф. В следующем году собираюсь играть в финале»

Кирилл Марченко оценил успехи «Коламбуса» в прошедшем сезоне НХЛ.

24-летний форвард установил личный рекорд результативности, набрав 74 (31+43) очка в 79 матчах регулярки.

«Сезон получился хорошим, но хотелось большего. Нам не хватило двух очков до плей‑офф, «Монреаль» мог бы и поделиться (смеется). Ничего, готовимся к следующему сезону.

Если говорить о личной статистике, то тоже доволен. Но такова человеческая натура и натура спортсмена, что всегда хочется еще лучше.

У нас молодая команда, у нас еще все впереди. Точно должны выходить в плей‑офф. Я лично собираюсь в следующем сезоне играть в финале. Считаю, что надо ставить максимальные цели. Посмотрим, как все сложится», – сказал нападающий «Коламбуса».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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