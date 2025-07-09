Дорожко об уходе «Витязя» из КХЛ: «Была информация, что спонсоры нашлись, Telegram-каналы сеяли надежду, каждый день качели. Неизвестность пугала»

Максим Дорожко высказался об исключении «Витязя» из числа участников КХЛ.

Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов.

«Тяжело это было все, к такому не подготовишься. Все свалилось как снег на голову – очень резко и быстро. Мы особо ничего не понимали, что происходит, информации тоже не было, все на уровне слухов, все выкладывали Telegram-каналы.

Я общался со своим агентом и был тогда психологически готов к тому, что клуб закроется. Да, у Telegram-каналов своя информация, что спонсоры нашлись, сеяли надежду, и каждый день были такие качели.

Оставалось все это не слышать, чтобы не расшатывать психику. Больше пугала неизвестность, поэтому старался отключиться от этого, продолжал тренироваться», – сказал экс-вратарь «Витязя », а ныне игрок «Амура » Максим Дорожко .

Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года