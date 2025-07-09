Дорожко об уходе «Витязя» из КХЛ: «Была информация, что спонсоры нашлись, Telegram-каналы сеяли надежду, каждый день качели. Неизвестность пугала»
Ранее стало известно, что подмосковный клуб выбыл из состава участников Фонбет Чемпионата КХЛ на ближайшие пять сезонов.
«Тяжело это было все, к такому не подготовишься. Все свалилось как снег на голову – очень резко и быстро. Мы особо ничего не понимали, что происходит, информации тоже не было, все на уровне слухов, все выкладывали Telegram-каналы.
Я общался со своим агентом и был тогда психологически готов к тому, что клуб закроется. Да, у Telegram-каналов своя информация, что спонсоры нашлись, сеяли надежду, и каждый день были такие качели.
Оставалось все это не слышать, чтобы не расшатывать психику. Больше пугала неизвестность, поэтому старался отключиться от этого, продолжал тренироваться», – сказал экс-вратарь «Витязя», а ныне игрок «Амура» Максим Дорожко.