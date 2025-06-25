Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года
Максим Дорожко заключил соглашение с «Амуром».
Вратарь и клуб договорились о подписании нового контракта сроком до 31 мая 2027 года.
Напомним, 23 июня «Витязь» обменял вратаря в «Амур» на денежную компенсацию. Соглашение Дорожко с подмосковным клубом было рассчитано до конца сезона-2025/26.
В прошлом сезоне 26-летний Максим Дорожко провел 42 матча в Фонбет чемпионате КХЛ, пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 92,1% бросков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Амура»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости