Дорожко подписал контракт с «Амуром» до 2027 года

Максим Дорожко заключил соглашение с «Амуром».

Вратарь и клуб договорились о подписании нового контракта сроком до 31 мая 2027 года.

Напомним, 23 июня «Витязь» обменял вратаря в «Амур » на денежную компенсацию. Соглашение Дорожко с подмосковным клубом было рассчитано до конца сезона-2025/26.

В прошлом сезоне 26-летний Максим Дорожко провел 42 матча в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 2,68 шайбы и отражая 92,1% бросков.