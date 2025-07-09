«Айлендерс» не исключают обмен Сорокина. Клуб мог рассчитывать на сделку с «Ютой» во время драфта (Фрэнк Серавалли)

«Айлендерс» рассматривают варианты обмена Ильи Сорокина.

По информации инсайдера Фрэнка Серавалли, клуб из Нью-Йорка не исключает идею обмена 29-летнего вратаря. Сообщается также, что обсуждения сделки шли еще во время драфта.

Выступая в эфире шоу Кевина Карриуса, Серавалли намекнул, что «Айлендерс » могли контактировать с «Ютой» – возможно, речь шла о четвертом пике драфта и о проспекте Джеймсе Хэгенсе , которого выбрал «Бостон».

Однако Серавалли подчеркнул, что не может подтвердить, действительно ли «Айлендерс» ведут переговоры об обмене Сорокина.

Программа, в которой выступал инсайдер, транслировалась по радио в Эдмонтоне , что вызвало у болельщиков версию о возможной заинтересованности «Ойлерс» в переходе Сорокина .

Отмечается также, что в соглашении россиянина с «Айлендерс» есть полный запрет на обмен. В то же время у «Эдмонтона» нет возможности вместить в платежку контракт с кэпхитом 8,25 миллиона без разгрузки.