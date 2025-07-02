«Рейнджерс», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Юта» – основные претенденты на подписание Шабанова

Четыре клуба НХЛ продолжают борьбу за Максима Шабанова.

«Рейнджерс », «Филадельфия », «Айлендерс » и «Юта» входят в число фаворитов в вопросе подписания нападающего, выступавшего за «Трактор ».

Об этом сообщил бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс.

В прошлом сезоне Максим Шабанов стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ и вторым – в розыгрыше плей-офф.

Форвард набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки и добавил к ним 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.