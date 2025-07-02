«Рейнджерс», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Юта» – основные претенденты на подписание Шабанова
Четыре клуба НХЛ продолжают борьбу за Максима Шабанова.
«Рейнджерс», «Филадельфия», «Айлендерс» и «Юта» входят в число фаворитов в вопросе подписания нападающего, выступавшего за «Трактор».
Об этом сообщил бывший вратарь и инсайдер Кевин Уикс.
В прошлом сезоне Максим Шабанов стал третьим бомбардиром Фонбет чемпионата КХЛ и вторым – в розыгрыше плей-офф.
Форвард набрал 67 (23+44) очков в 65 матчах регулярки и добавил к ним 20 (10+10) баллов в 21 игре Кубка Гагарина.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер Кевина Уикса
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