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  • Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)
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Макдэвид – 1-й в рейтинге игроков, которые могут стать свободными агентами в 2026-м, Капризов – 2-й, Панарин – 5-й, Бобровский – 6-й, Овечкин – 8-й, Малкин – 19-й (The Athletic)

Кирилл Капризов вошел в топ-20 игроков, которые могут стать свободными агентами.

The Athletic опубликовал топ-20 игроков НХЛ, которые могут выйти на рынок неограниченно свободных агентов 1 июля 2026 года.

Список возглавил форвард Коннор Макдэвид.

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Кирилл Капризов («Миннесота»)

3. Джек Айкел («Вегас»)

4. Кайл Коннор («Виннипег»)

5. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

6. Сергей Бобровский («Флорида»)

7. Адриан Кемпе («Лос-Анджелес»)

8. Александр Овечкин («Вашингтон»)

9. Энтони Столарц («Торонто»)

10. Филип Густавссон («Миннесота»)

11. Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

12. Алекс Так («Баффало»)

13. Мартин Нечас («Колорадо»)

14. Джон Карлсон («Вашингтон»)

15. Майк Мэтисон («Монреаль»)

16. Расмус Андерссон («Калгари»)

17. Якоб Маркстрем («Нью-Джерси»)

18. Ник Шмалц («Юта»)

19. Евгений Малкин («Питтсбург»)

20. Джейк Уолмэн («Эдмонтон»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: The Athletic
logoКирилл Капризов
logoМайк Мэтисон
logoЭнтони Столарц
logoЭдмонтон
logoВиннипег
logoДжек Айкел
logoНик Шмалц
logoДжон Карлсон
logoНью-Джерси
logoЛос-Анджелес
logoСергей Бобровский
logoАдриан Кемпе
logoРасмус Андерссон
logoВегас
logoМиннесота
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logoЮта
logoКолорадо
logoБаффало
logoПиттсбург
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logoАнже Копитар
logoФилип Густавссон
logoАртемий Панарин
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logoТоронто
logoАлександр Овечкин
logoАлекс Так
logoФлорида
logoМартин Нечас
logoКалгари
logoДжейк Уолмэн
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