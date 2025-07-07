Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)

Евгений Кузнецов – в топ-10 лучших свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ.

Daily Faceoff обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. В список включен форвард Евгений Кузнецов, в прошлом сезоне выступавший за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

В топ-10 рейтинга вошли:

1. н Джек Рословик («Каролина »);

2. з Мэтт Гризлик («Питтсбург »);

3. н Макс Пачиоретти («Торонто »);

4. н Виктор Олофссон («Вегас»);

5. н Джефф Скиннер («Эдмонтон»);

6. в Джеймс Раймер («Баффало»);

7. н Люк Канин («Коламбус»);

8. в Илья Самсонов («Вегас»);

9. н Евгений Кузнецов (СКА);

10. н Майкл Карконе («Юта»).

Во вторую десятку попали два россиянина:

...13. в Александр Георгиев («Сан-Хосе»);

...16. н Клим Костин («Сан-Хосе»).

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

В дополнительный список без ранжира вошел форвард Николай Коваленко, выступавший за «Сан-Хосе».