Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)
Daily Faceoff обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. В список включен форвард Евгений Кузнецов, в прошлом сезоне выступавший за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
В топ-10 рейтинга вошли:
1. н Джек Рословик («Каролина»);
2. з Мэтт Гризлик («Питтсбург»);
3. н Макс Пачиоретти («Торонто»);
4. н Виктор Олофссон («Вегас»);
5. н Джефф Скиннер («Эдмонтон»);
6. в Джеймс Раймер («Баффало»);
7. н Люк Канин («Коламбус»);
8. в Илья Самсонов («Вегас»);
9. н Евгений Кузнецов (СКА);
10. н Майкл Карконе («Юта»).
Во вторую десятку попали два россиянина:
...13. в Александр Георгиев («Сан-Хосе»);
...16. н Клим Костин («Сан-Хосе»).
Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.
В дополнительный список без ранжира вошел форвард Николай Коваленко, выступавший за «Сан-Хосе».