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  • Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)
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Кузнецов – 9-й в рейтинге свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ. Рословик лидирует, Самсонов – 8-й, Георгиев – 13-й, Костин – 16-й (Daily Faceoff)

Евгений Кузнецов – в топ-10 лучших свободных агентов, оставшихся на рынке НХЛ.

Daily Faceoff обновил рейтинг хоккеистов, находящихся без контрактов. В список включен форвард Евгений Кузнецов, в прошлом сезоне выступавший за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

В топ-10 рейтинга вошли:

1. н Джек РословикКаролина»);

2. з Мэтт Гризлик («Питтсбург»);

3. н Макс Пачиоретти («Торонто»);

4. н Виктор Олофссон («Вегас»);

5. н Джефф Скиннер («Эдмонтон»);

6. в Джеймс Раймер («Баффало»);

7. н Люк Канин («Коламбус»);

8. в Илья Самсонов («Вегас»);

9. н Евгений Кузнецов (СКА);

10. н Майкл Карконе («Юта»).

Во вторую десятку попали два россиянина:

...13. в Александр Георгиев («Сан-Хосе»);

...16. н Клим Костин («Сан-Хосе»).

Примечание: в скобках указан предыдущий клуб игрока.

В дополнительный список без ранжира вошел форвард Николай Коваленко, выступавший за «Сан-Хосе».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
logoПиттсбург
рейтинги
logoТоронто
logoДжек Рословик
logoМакс Пачиоретти
logoКаролина
logoЭдмонтон
logoАлександр Георгиев
возможные переходы
logoМэтт Гризлик
logoБаффало
logoКлим Костин
logoВегас
logoВиктор Олофссон
logoСКА
logoЮта
logoЛюк Канин
logoКоламбус
logoНХЛ
logoМайкл Карконе
logoДжефф Скиннер
logoДжеймс Раймер
logoСан-Хосе
logoИлья Самсонов
logoНиколай Коваленко
logoЕвгений Кузнецов
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