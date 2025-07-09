Дюфур заработает 28 млн рублей по контракту с «Ладой» без учета бонусов (Михаил Зислис)
Зарплата Вилльяма Дюфура в «Ладе» – 28 млн рублей за сезон.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис. В среду тольяттинский клуб объявил о заключении однолетнего контракта с 23-летним форвардом. По условиям соглашения также предусмотрены бонусы.
В минувшем сезоне канадца обменяли из «Айлендерс» в «Колорадо». Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 22 (9+13) очка при полезности «минус 21».
Всего за карьеру Дюфур сыграл 1 матч в НХЛ за «Айлендерс» и 182 – в АХЛ. Он является чемпионом мира среди молодежи в составе сборной Канады в 2022 году.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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