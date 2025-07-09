«Лада» подпишет контракт с Дюфуром из системы «Колорадо». У 23-летнего форварда 22 очка за 58 игр в сезоне АХЛ
«Лада» подпишет контракт с Вилльямом Дюфуром.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, стороны достигли договоренности о соглашении.
В минувшем сезоне 23-летнего форварда обменяли из «Айлендерс» в «Колорадо». Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 22 (9+13) очков при полезности «минус 21».
Всего за карьеру Дюфур сыграл 1 матч в НХЛ и 182 – в АХЛ. Он является чемпионом мира среди молодежи в составе сборной Канады в 2022 году.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости