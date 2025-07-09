«Лада» подписала Дюфура из системы «Колорадо» на год. У 23-летнего форварда 22 очка за 57 игр в сезоне АХЛ

«Лада» подписала контракт с Вилльямом Дюфуром на один год.

Одностороннее соглашение с 23-летним форвардом рассчитано до конца сезона-2025/26.

В минувшем сезоне канадца обменяли из «Айлендерс» в «Колорадо ». Он провел 57 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 22 (9+13) очка при полезности «минус 21».

Всего за карьеру Дюфур сыграл 1 матч в НХЛ за «Айлендерс» и 182 – в АХЛ. Он является чемпионом мира среди молодежи в составе сборной Канады в 2022 году.