Мерфи получит 150 млн рублей и «внушительные бонусы» от СКА за 2 года (Михаил Зислис)
Тревор Мерфи заработает 150 млн рублей в СКА за два года.
Сегодня 29-летний защитник подписал контракт с армейцами на два сезона.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Михаила Зислиса, Мерфи получит по 75 млн рублей за каждый год соглашения.
В договоре предусмотрена «внушительная бонусная часть» за результативность. Ее подробности не раскрываются.
В минувшем Фонбет чемпионате КХЛ Мерфи набрал 58 (13+45) очков за 64 матча в составе «Сибири» при полезности «минус 18». В плей-офф у него 2+4 за 7 игр при полезности «минус 5».
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
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