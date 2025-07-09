Романов о жизни на Лонг-Айленде: «От Москвы 40 минут отъедешь – тот же Лонг-Айленд: лес, прыгают зайчики, бегают еноты, птицы поют. До океана там 15 минут, правда»
Александр Романов поделился впечатлениями о жизни на Лонг-Айленде.
– Можете описать жизнь на Лонг-Айленде и сравнить ее с жизнью, например, в Москве?
– Могу. Жизнь на Лонг-Айленде – это спокойная жизнь за городом. Просто как жизнь за городом, где-то 30-40 км от центра. От Нью-Йорка отъедешь – Лонг-Айленд минут через 40.
Точно так же, как и с Москвой. 40 минут от Москвы, от МКАД уедешь – вот тот же самый Лонг-Айленд. Просто лес, ходят олени, прыгают зайчики, бегают еноты, белки, птицы поют. Там очень классная природа и вообще чистый воздух. До океана, правда, 15 минут – здесь подольше (улыбается).
Там классно жить, нам там очень нравится. Все близко, все в 10-минутной доступности, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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