Романов о жизни на Лонг-Айленде: «От Москвы 40 минут отъедешь – тот же Лонг-Айленд: лес, прыгают зайчики, бегают еноты, птицы поют. До океана там 15 минут, правда»

Александр Романов поделился впечатлениями о жизни на Лонг-Айленде.

– Можете описать жизнь на Лонг-Айленде и сравнить ее с жизнью, например, в Москве?

– Могу. Жизнь на Лонг-Айленде – это спокойная жизнь за городом. Просто как жизнь за городом, где-то 30-40 км от центра. От Нью-Йорка отъедешь – Лонг-Айленд минут через 40.

Точно так же, как и с Москвой. 40 минут от Москвы, от МКАД уедешь – вот тот же самый Лонг-Айленд. Просто лес, ходят олени, прыгают зайчики, бегают еноты, белки, птицы поют. Там очень классная природа и вообще чистый воздух. До океана, правда, 15 минут – здесь подольше (улыбается).

Там классно жить, нам там очень нравится. Все близко, все в 10-минутной доступности, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .