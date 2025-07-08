Романов о силовых против Овечкина: «Он, Кучеров, Кэйн не попадутся, у них большой опыт. Такой игрок быстро отдаст шайбу, и если его ударишь – это удаление»

Александр Романов высказался о сложности силовых приемов против опытных игроков.

– Есть ли такой игрок, против которого ты никогда не проведешь силовой прием? Условный Овечкин из‑за уважения или еще чего‑то такого?

– Ну да, наверное, на Сане не буду. Во‑первых, у таких игроков настолько большой опыт, что они не попадутся на силовой, например, Никита Кучеров , Патрик Кэйн . Они тебя не подпускают.

Допустим, он [такой игрок] увидит, что ты идешь, и он быстро отдаст шайбу. Если ты его ударишь, то это удаление. В таком случае лучше будет не бить, это правильное решение, – сказал защитник «Айлендерс » Александр Романов .