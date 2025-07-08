Романов о сложнейшем сопернике в НХЛ: «Кучеров – у него есть видение паса, нужно сечь поляну. Макдэвид и Маккиннон – это скорость. За ними можно угнаться, если катание позволяет»

Александр Романов считает Никиту Кучерова сложнейшим соперником в НХЛ.

– Игрок, против которого тяжелее всего обороняться индивидуально? Коннор Макдэвид?

– Кучеров ! Макдэвид – это скорость. Если тебе катание позволяет, то за ним можно угнаться. То же самое и Нэтан Маккиннон . А Кучеров берет не за счет скорости.

Она у него есть, но к ней еще прилагается видение паса. Тебе нужно сечь поляну, потому что, если пас пройдет, скорее всего, это и твоя ошибка, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов .

Романов продлил контракт с «Айлендерс» на 8 лет. Кэпхит – 6,25 млн долларов