Романов о сложнейшем сопернике в НХЛ: «Кучеров – у него есть видение паса, нужно сечь поляну. Макдэвид и Маккиннон – это скорость. За ними можно угнаться, если катание позволяет»
Александр Романов считает Никиту Кучерова сложнейшим соперником в НХЛ.
– Игрок, против которого тяжелее всего обороняться индивидуально? Коннор Макдэвид?
– Кучеров! Макдэвид – это скорость. Если тебе катание позволяет, то за ним можно угнаться. То же самое и Нэтан Маккиннон. А Кучеров берет не за счет скорости.
Она у него есть, но к ней еще прилагается видение паса. Тебе нужно сечь поляну, потому что, если пас пройдет, скорее всего, это и твоя ошибка, – сказал защитник «Айлендерс» Александр Романов.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
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