Андрей Миронов о «Матче года»: «Великолепная традиция. Для зрителей – вообще невероятно, для игроков – повод собраться и пообщаться»

Андрей Миронов считает «Матч года» невероятной традицией.

Матч между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены».

В прошлом году такая игра состоялась впервые. Через пожертвования партнеров и от прибыли с продажи билетов удалось собрать 10 млн рублей на благотворительность.

«Это великолепная традиция. Для зрителей это вообще невероятно, потому что многие только по телевизору смотрят НХЛ, и на любимых игроков КХЛ тоже не все могут попасть.

Ну и для игроков это мероприятие важно, так как есть повод собраться, пообщаться», – сказал защитник «Спартака » Андрей Миронов .

«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ