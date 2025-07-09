Андрей Миронов о «Матче года»: «Великолепная традиция. Для зрителей – вообще невероятно, для игроков – повод собраться и пообщаться»
Андрей Миронов считает «Матч года» невероятной традицией.
Матч между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на льду «ЦСКА-Арены».
В прошлом году такая игра состоялась впервые. Через пожертвования партнеров и от прибыли с продажи билетов удалось собрать 10 млн рублей на благотворительность.
«Это великолепная традиция. Для зрителей это вообще невероятно, потому что многие только по телевизору смотрят НХЛ, и на любимых игроков КХЛ тоже не все могут попасть.
Ну и для игроков это мероприятие важно, так как есть повод собраться, пообщаться», – сказал защитник «Спартака» Андрей Миронов.
«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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