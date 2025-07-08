«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ
Группа «Иванушки International» выступит на «Матче года».
Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене».
Группа «Иванушки International» заявлена музыкальным хедлайнером события.
Ранее стало известно, что группа Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на мероприятии.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Матч года»
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