«Иванушки International» – музыкальный хедлайнер «Матча года». Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на игре российских звезд НХЛ и КХЛ

Группа «Иванушки International» выступит на «Матче года».

Игра между российскими звездами КХЛ и НХЛ пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене ».

Группа «Иванушки International» заявлена музыкальным хедлайнером события.

Ранее стало известно, что группа Cream Soda, певица MIRAVI и кавер-группа D2OE также выступят на мероприятии.

Ларионов, Жамнов и Знарок – тренеры российских звезд НХЛ в «Матче года». Никитин, Квартальнов и Разин возглавят звезд КХЛ