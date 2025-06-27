«Спартак» продлил контракт с Мироновым на 3 года
«Спартак» заключил новый контракт с Андреем Мироновым.
Срок соглашения рассчитан на три года – до конца сезона-2027/28.
Защитник пополнил состав «Спартака» перед минувшим сезоном.
Андрей Миронов набрал 25 (7+18) очков в 50 матчах регулярного чемпионата-2024/25. В плей-офф он отметился 6 (1+5) баллами в 12 играх.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Спартака»
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