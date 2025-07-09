Борис Ротенберг о том, что его сын Роман не стал хоккеистом: «Я отправил его на учебу. Для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. Он в Англии создавал команду»
Борис Ротенберг-старший рассказал о том, почему его сын Роман не стал хоккеистом.
Ранее бывший главный тренер СКА Роман Ротенберг вошел в совет директоров московского «Динамо».
«То, что он сделал в СКА в плане менеджмента и развития детского, юношеского и взрослого хоккея, говорит о том, что для «Динамо» это большая перспектива. «Динамо» же – близкий мне клуб, я в нем работал.
У него столько накопленного опыта в плане организации. Когда он учился в Англии, там создавал команду. Он очень много смотрел, как все это было в НХЛ.
Так получилось, что в хоккей он перестал играть, я отправил его на учебу, потому что для меня в первую очередь важно, чтобы люди были гармонично развиты. И когда он учился, то продолжал заниматься хоккеем», – рассказал президент футбольного клуба «Сочи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
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