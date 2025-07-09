Беттмэн о новом коллективном соглашении: «Партнерство между Ассоциацией игроков и НХЛ крепче, чем когда-либо. Подарим болельщикам незабываемые впечатления в ближайшие годы»

Гэри Беттмэн оценил итоги переговоров о новом коллективном соглашении в НХЛ.

Ранее лига и профсоюз ратифицировали продление договора до 2030 года. Обновленное соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.

«Партнерство между Ассоциацией игроков и НХЛ крепче, чем когда-либо, и совместная работа в рамках этого соглашения открывает фантастическую возможность для дальнейшего развития игры.

Мы благодарны Совету управляющих [клубами НХЛ] за поддержку этого соглашения, которое гарантирует, что мы вместе будем дарить болельщикам незабываемые впечатления в ближайшие годы», – заявил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн .

Локаута в НХЛ до 2030-го не будет. Но регулярка увеличится, контракты уменьшатся, а в плей-офф введут потолок