Мичков о Знарке: «Как отец для всех русских в «Филадельфии», всегда готов прийти на помощь. У него огромный опыт, и он делится им с нами»

Матвей Мичков заявил, что Олег Знарок помогает российским игрокам «Филадельфии».

Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.

– Как вы в «Филадельфии» работаете с тренером‑консультантом Олегом Знарком? Какая его роль?

– Олег Валерьевич – как отец для всех русских в команде. Он всегда готов прийти на помощь. У человека огромный опыт, и он делится им с нами. Это всегда ценно.

– Вы с ним каждый матч обсуждали?

– Да, созванивались после каждой игры, обсуждали моменты. И в следующем матче я старался выполнять все его требования, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков .