Мичков о Знарке: «Как отец для всех русских в «Филадельфии», всегда готов прийти на помощь. У него огромный опыт, и он делится им с нами»
Матвей Мичков заявил, что Олег Знарок помогает российским игрокам «Филадельфии».
Бывший главный тренер сборной России является консультантом клуба по развитию игроков из Европы и скаутингу.
– Как вы в «Филадельфии» работаете с тренером‑консультантом Олегом Знарком? Какая его роль?
– Олег Валерьевич – как отец для всех русских в команде. Он всегда готов прийти на помощь. У человека огромный опыт, и он делится им с нами. Это всегда ценно.
– Вы с ним каждый матч обсуждали?
– Да, созванивались после каждой игры, обсуждали моменты. И в следующем матче я старался выполнять все его требования, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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