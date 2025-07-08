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Мичков о совете Овечкина «не задирать нос»: «В чем он не прав? Правильные вещи сказал. Но нельзя идти в НХЛ с мыслями, что там звезды, а ты – никто»

Матвей Мичков отреагировал на совет от Александра Овечкина.

Напомним, весной капитан «Вашингтона», комментируя игру нападающего «Филадельфии», сказал: «Хотелось бы, чтобы он поменьше выпендривался. А так – все супер».

– Вы сделали дубль в матче против «Вашингтона». Как играть против Овечкина?

– Это запоминается! Не каждый день играешь против таких мировых звезд. Овечкин – настоящая легенда. Жаль, они играли два матча подряд. Не получилось у нас поговорить.

– Однажды Ови сказал о вас: «Всем молодым я советую не задирать нос, когда заходишь в НХЛ, а много работать». Как вы на это отреагировали?

– Если честно, я не видел его цитату. Но в чем Овечкин не прав? Да, никому не надо выпендриваться. Надо работать. Правильные вещи он сказал.

При этом нельзя заходить в лигу с мыслями, что там звезды играют, а ты – никто. Это тоже ни к чему хорошему не приведет. Просто нужно знать себе цену, выходить на лед и делать то, что умеешь.

Перед тобой не должно быть никаких авторитетов. Вышел со льда – там можно с кем‑то пообщаться. А когда ты на площадке – там никто в паспорт не смотрит. Ты просто должен быть сильнее.

– Интересно.

– Это мое мнение. Если кто скажет: «Меняйся, будь проще»… Я такой, как есть. У меня такой характер с детства. Я ненавижу, когда моя команда проигрывает. Терпеть не могу, когда не забиваю. Поэтому хочу забивать в каждом матче, чтобы команда побеждала.

И кубки выигрывать тоже охота. Вот это у меня в крови. Ну, а по жизни я спокойный и хладнокровный человек. Я могу контролировать свои эмоции и слова, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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