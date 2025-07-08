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  • Мичков о недопуске России на Олимпиаду: «Сделаем все возможное для побед, если нас вернут. Русские готовы на многое. Покажем свою силу, сражаясь за золото»
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Мичков о недопуске России на Олимпиаду: «Сделаем все возможное для побед, если нас вернут. Русские готовы на многое. Покажем свою силу, сражаясь за золото»

Матвей Мичков заявил, что мечтает сыграть за сборную России на олимпийских играх.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

– Как вы отреагировали на новость, что сборную России не пустили на Олимпиаду‑2026?

– Очень важно и для меня, и для всей страны, чтобы сборная России играла на международном уровне. Когда сборную отовсюду исключили, как будто интерес к хоккею стал чуть другим в нашей стране. Если нас обратно вернут, то мы сделаем все возможное, чтобы побеждать за Россию.

Кто бы против нас ни играл – я уверен, русские готовы на многое. Мы покажем свою силу, сражаясь за золотые медали. Чемпионат мира вот проходил. Знаете, смотреть неинтересно без России. Но играть на Олимпиаде – это моя мечта.

Хотел бы попасть в состав и там победить. Был бы готов исполнять любую роль. К сожалению, от нас тут мало что зависит, то, что Россию не пустили – это уже политика, – сказал форвард «Филадельфии» Матвей Мичков

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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