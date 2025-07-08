Артюхин о «Салавате»: «Результаты будут хуже, бюджет урезается, ключевые хоккеисты уходят. Если Ливо останется, с кем он будет играть без сильных партнеров»

Евгений Артюхин считает, что «Салават» хуже выступит в сезоне-2025/26.

В прошлом сезоне уфимский клуб выиграл бронзовые медали чемпионата.

«Однозначно в новом сезоне у «Салавата » результаты будут хуже, к сожалению. Вряд ли получится повторить их. Ремпал – один из ключевых игроков Уфы. Он довольно неплохо проявил себя в КХЛ , во второй части сезона он показывал отличный хоккей.

Еще непонятная ситуация с Ливо в «Салавате» – уходит или остается? Плюс урезается бюджет. Ключевые игроки, на ком держалась команда, уходят. Я не вижу пока в составе ребят, которые могли бы их подменить.

Ремпал , Ливо, Тодд давали результат. Есть подрастающее поколение, но громких имен нет! Но это не те хоккеисты, которые будут в числе лидеров по статистике в КХЛ. Золотая пятерка иностранцев в «Салавате» распалась.

Если Ливо и останется, то я не вижу, с кем он там будет играть. Сможет ли он такой результат показывать без таких сильных партнеров... Ливо, как Саша Овечкин – ему постоянно нужно доставлять шайбу. У Ливо хороший бросок, он настроен на него», – сказал бывший форвард сборной России.