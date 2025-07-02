Ремпал получил от «Трактора» самое выгодное финансовое предложение. «Ак Барс» тоже претендует на форварда и еще хочет Тодда («Бизнес Online»)
По информации «Бизнес Online», уральский клуб хочет подписать бывшего нападающего «Салавата Юлаева» и сделал ему одно из лучших финансовых предложений, но на текущий момент договоренности между сторонами нет.
Также отмечается, что «Ак Барс» около месяца назад связался с представителями Шелдона Ремпала и начал вести переговоры. Вместе с Ремпалом клубом рассматривается и подписание Нэйтана Тодда.
Добавляется, что в число претендентов на Ремпала также входят ЦСКА и «Динамо».
«Салават Юлаев» готов был предложить Шелдону его прежнюю зарплату в 88 миллионов рублей, но канадец отказал уфимскому клубу и заявил, что будет ждать предложений из НХЛ. Он рассчитывает только на одностороннее предложение с хорошей зарплатой.
Ремпал ранее также отказал «Металлургу», который был готов дать ему оклад в размере 120 миллионов рублей за сезон.