Бюджет «Салавата» сократят, клуб будет стремиться уложиться в пол зарплат в сезоне-2025/26 (Артур Хайруллин)
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
«К сожалению, слухи о сокращении бюджета «Салавата Юлаева» – правда. В предстоящем сезоне уфимцы будут стремиться уложиться в пол зарплат, а это 475 миллионов рублей в год.
Виной всему – накопившиеся долги клуба, больше в таком состоянии «Салават» функционировать не может. Значительная часть нынешнего финансирования идет как раз на погашение долгов.
Очевидно, что в такой ситуации о продлении Ремпала речи идти не может. Да и от контракта Ливо надо каким-то образом избавляться.
Внушает оптимизм то, что остается в «Салавате» главный тренер Виктор Козлов, который умеет развивать молодых игроков. Многие уже получили хороший опыт в минувшем сезоне, да и в «Толпаре» есть те, кто заслужил шанс.
Но то, что «Салават» сейчас страдает и превращается из фаворита в бедняка, конечно, печалит. Такого быть не должно. Может быть, в «Роснефти» все-таки одумаются?» – написал Хайруллин.
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