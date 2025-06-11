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Бюджет «Салавата» сократят, клуб будет стремиться уложиться в пол зарплат в сезоне-2025/26 (Артур Хайруллин)

«Салават» будет стремиться уложиться в пол зарплат в сезоне-2025/26.

Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

«К сожалению, слухи о сокращении бюджета «Салавата Юлаева» – правда. В предстоящем сезоне уфимцы будут стремиться уложиться в пол зарплат, а это 475 миллионов рублей в год.

Виной всему – накопившиеся долги клуба, больше в таком состоянии «Салават» функционировать не может. Значительная часть нынешнего финансирования идет как раз на погашение долгов.

Очевидно, что в такой ситуации о продлении Ремпала речи идти не может. Да и от контракта Ливо надо каким-то образом избавляться.

Внушает оптимизм то, что остается в «Салавате» главный тренер Виктор Козлов, который умеет развивать молодых игроков. Многие уже получили хороший опыт в минувшем сезоне, да и в «Толпаре» есть те, кто заслужил шанс.

Но то, что «Салават» сейчас страдает и превращается из фаворита в бедняка, конечно, печалит. Такого быть не должно. Может быть, в «Роснефти» все-таки одумаются?» – написал Хайруллин.

Фонд «Урал» и его «дочка» подали иски к «Салавату» о взыскании 270 млн рублей (РБК)

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
logoСалават Юлаев
потолок зарплат
возможные переходы
logoШелдон Ремпал
logoКХЛ
logoДжош Ливо
кризис
logoВиктор Козлов
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